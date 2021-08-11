По мнению Олега Леонова нужно упростить процедуру регистрации на выборах для независимых кандидатов
15:23 11.08.2021
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Фото Александра Иванова
«Сегодня я получил удостоверение кандидата в депутаты. Первый важный этап пройден, благодаря совместным усилиям всей нашей команды. У нас получилось. Но считаю, что нужно упрощать процедуру сбора подписей для независимых кандидатов. Самовыдвиженцы и так находятся в более сложном положении по сравнению с кандидатами от партий, а адские требования к подписям для многих становятся непреодолимым барьером. Надо открывать дорогу большему количеству кандидатов, это пойдет на пользу обществу», — считает Олег Леонов.
Получив официальный документ, кандидат в депутаты Леонов передал председателю избиркома Артёму Коробьянцу свисток, используемый добровольцами “ЛизаАлерт” при поиске пропавших людей, сказав: «Пусть этот свисток будет символом вашего внимательного и тщательного поиска нарушений. Как только обнаружите – свистите, и ни одна ошибка не останется незамеченной!»
Окризбирком 208 округа Москвы зарегистрировала кандидатуру куратора проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олега Леонова на сентябрьских выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Олегом Леоновым в комиссию сдано 14911 подписей жителей Центрального административного округа Москвы.
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