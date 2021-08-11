Япония несколько смягчает карантинные меры для въезжающих из России
15:55 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии с 14 августа смягчат в отношении въезжающих в страну из Москвы карантинные требования, которые действуют из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду объявил МИД Японии.
Срок карантина останется прежним и будет и дальше составлять 14 дней. Однако теперь прибывающим необходимо будет находиться в специализированном учреждении не шесть, а три дня после пересечения границы. Оставшиеся дни в случае отрицательного теста на коронавирус они смогут провести дома. Эта мера будет касаться как прибывающих из Москвы иностранцев, так и граждан Японии.
Аналогичное смягчение мер коснется Великобритании, Малайзии, Пакистана и еще ряда стран и регионов. Вместе с тем в список с требованием обязательного трехдневного карантина в специальном учреждении были добавлены Израиль, Франция, Мальта, Ливан и пять российских регионов, включая Амурскую и Волгоградскую области
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