Япония несколько смягчает карантинные меры для въезжающих из России

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии с 14 августа смягчат в отношении въезжающих в страну из Москвы карантинные требования, которые действуют из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду объявил МИД Японии.

Срок карантина останется прежним и будет и дальше составлять 14 дней. Однако теперь прибывающим необходимо будет находиться в специализированном учреждении не шесть, а три дня после пересечения границы. Оставшиеся дни в случае отрицательного теста на коронавирус они смогут провести дома. Эта мера будет касаться как прибывающих из Москвы иностранцев, так и граждан Японии.

Аналогичное смягчение мер коснется Великобритании, Малайзии, Пакистана и еще ряда стран и регионов. Вместе с тем в список с требованием обязательного трехдневного карантина в специальном учреждении были добавлены Израиль, Франция, Мальта, Ливан и пять российских регионов, включая Амурскую и Волгоградскую области