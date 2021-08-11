Алексею Навальному предъявлено новое обвинение
16:00 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие предъявили новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сообщила Петренко.
НОВОСТИ
- 16:10 11.08.2021
- Количество сотрудников посольства США в Минске может быть сокращено до 5 человек
- 16:03 11.08.2021
- Светлана Разворотнева предлагает дополнить программу летнего отдыха для детей
- 15:55 11.08.2021
- Япония несколько смягчает карантинные меры для въезжающих из России
- 15:23 11.08.2021
- По мнению Олега Леонова нужно упростить процедуру регистрации на выборах для независимых кандидатов
- 14:20 11.08.2021
- Для защиты прав русских представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного
- 14:10 11.08.2021
- Из-за расследования самораспустится крупнейшее оппозиционное движение Гонконга - СМИ
- 14:00 11.08.2021
- Решается вопрос переселения в новые дома по программе реновации в районе Филевский парк - Евгений Попов
- 13:30 11.08.2021
- Для возобновления эксплуатации самолета в Китае начались испытания Boeing 737
- 13:20 11.08.2021
- В России выросло доверие к институту омбудсмена - Москалькова
- 12:50 11.08.2021
- Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать