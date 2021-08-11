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НОВОСТИ

Алексею Навальному предъявлено новое обвинение

16:00 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие предъявили новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность права граждан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сообщила Петренко.

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