Количество сотрудников посольства США в Минске может быть сокращено до 5 человек

16:10 Источник: Интерфакс

МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность сотрудников своего посольства в Минске до 5 человек.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне", - говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Текст размещен на сайте внешнеполитического ведомства республики.