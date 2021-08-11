Светлана Разворотнева предлагает дополнить программу летнего отдыха для детей

16:03

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Екатерины Бибиковой



Светлана Разворотнева, член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в г. Москве, комментируя ситуацию детского отдыха, и в частности отдыха для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот, заявила, что все дети должны иметь возможность восстановить силы в летнем лагере.

“Столице необходимо расширить систему детских оздоровительных лагерей и соответствующих программ отдыха с участием бюджета. Например, в этом году, из-за пандемии, работают всего 24 оздоровительных лагеря, принадлежащих различным отраслям города. Отправить детей в коммерческий лагерь не всем по карману, особенно если в семье не один ребенок. Я считаю нашему городу по силам обеспечить достойный отдых для большинства московских ребят, а не только для льготных категорий” - считает Разворотнева.

Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка, поддерживает позицию Разворотневой, считая, что необходимо развивать базы детского отдыха: “Мы все время говорим только про летний отдых, однако опыт таких детских лагерей как «Сириус», «Орленок», «Океан» говорит о том, что наши дети плодотворно могут совмещать отдых и оздоровление с учебой в любое время года. И в этом вопросе нам на помощь приходят современные технологии дистанционного обучения, которые позволяют ребятам учиться, не теряя связь с родной школой, а также профильные смены и различные скилсы”

Кирилл Денисов, специалист регионального отделения ОНФ в Москве выступил с инициативой увеличения финансирования программ по организации отдыха московских детей.

“Московские власти, конечно же, уделяют этой проблеме достаточное внимание, выделяют средства на детский отдых, однако за последние несколько лет эта сумма остается неизменной, в то время как количество ребят, нуждающихся в поддержке, растет” - подчеркнул Денисов.

Инициативы по вопросам улучшения детского летнего отдыха направлены Правительству Москвы.