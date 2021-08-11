Цена на газ в Европе поставила новый рекорд

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на газ в Европе в ходе торгов в среду превысили отметку в $550 за 1 тыс. куб. м, что является новым рекордом стоимости голубого топлива в Европе, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 15:54 мск достигла значения в $550,26 за тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).