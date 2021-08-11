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Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики - Александр Мажуга

16:34 11.08.2021

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Фото Данилы Головкина
Александр Мажуга, профессор РАН, доктор химических наук, рассказал о программе развития студенческого туризма, разработанной Министерством науки и высшего образования РФ, подробно остановившись на возможностях, которые она открывает перед студентами. 

Программа проходит с 15 июля до 25 августа, благодаря ей отечественные студенты могут останавливаться за минимальную цену в университетских общежитиях и кампусах столицы, Санкт-Петербурга, Калининграда, городах Алтая и Крыма. В этом году (2021г.) к программе присоединились пятнадцать российских вузов.  

 «Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения», — уверен ректор  РХТУ им. Д. И. Менделеева.

По его мнению, проект дает студентам возможность во время каникул  путешествовать по стране, расширять кругозор и налаживать связи со сверстниками в разных уголках России. 

 Одна из главных особенностей программы состоит в создании маршрутов самими студентами, университеты тут выступают в роли гостеприимных хозяев, в чью задачу входит позаботиться о гостях-студентах, должным образом  разместить их, а после с помощью местных студентов устроить экскурсию по городу. 

 Программа предлагает поездку в составе группы, в таком случае расходы ложатся на направляющий вуз, или индивидуальную поездку с проживанием по низкой стоимости, от 17 рублей в сутки.  К группе может присоединиться каждый студент, заполнивший заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.

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