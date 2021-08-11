Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики - Александр Мажуга
16:34 11.08.2021
|
Фото Данилы Головкина
Программа проходит с 15 июля до 25 августа, благодаря ей отечественные студенты могут останавливаться за минимальную цену в университетских общежитиях и кампусах столицы, Санкт-Петербурга, Калининграда, городах Алтая и Крыма. В этом году (2021г.) к программе присоединились пятнадцать российских вузов.
«Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения», — уверен ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева.
По его мнению, проект дает студентам возможность во время каникул путешествовать по стране, расширять кругозор и налаживать связи со сверстниками в разных уголках России.
Одна из главных особенностей программы состоит в создании маршрутов самими студентами, университеты тут выступают в роли гостеприимных хозяев, в чью задачу входит позаботиться о гостях-студентах, должным образом разместить их, а после с помощью местных студентов устроить экскурсию по городу.
Программа предлагает поездку в составе группы, в таком случае расходы ложатся на направляющий вуз, или индивидуальную поездку с проживанием по низкой стоимости, от 17 рублей в сутки. К группе может присоединиться каждый студент, заполнивший заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.
НОВОСТИ
- 17:40 11.08.2021
- В ФРГ арестовали британца по подозрению в шпионаже в пользу России
- 17:30 11.08.2021
- En+ Group начала замену очередного рабочего колеса на Братской ГЭС в рамках модернизации
- 17:28 11.08.2021
- Юрист назвал законной идею проведения акции «Миллион призов» среди участников ДЭГ
- 17:20 11.08.2021
- ВОЗ назвала возможные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
- 17:10 11.08.2021
- Столица одной из провинций Афганистана полностью захвачена талибами
- 16:58 11.08.2021
- Развитие Москвы не должно наносить ущерб историческому наследию – Собянин
- 16:30 11.08.2021
- Цена на газ в Европе поставила новый рекорд
- 16:10 11.08.2021
- Количество сотрудников посольства США в Минске может быть сокращено до 5 человек
- 16:03 11.08.2021
- Светлана Разворотнева предлагает дополнить программу летнего отдыха для детей
- 16:00 11.08.2021
- Алексею Навальному предъявлено новое обвинение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать