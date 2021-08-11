Программа студенческого туризма становится важной частью молодежной политики - Александр Мажуга

16:34

Фото Данилы Головкина



Александр Мажуга, профессор РАН, доктор химических наук, рассказал о программе развития студенческого туризма, разработанной Министерством науки и высшего образования РФ, подробно остановившись на возможностях, которые она открывает перед студентами.

Программа проходит с 15 июля до 25 августа, благодаря ей отечественные студенты могут останавливаться за минимальную цену в университетских общежитиях и кампусах столицы, Санкт-Петербурга, Калининграда, городах Алтая и Крыма. В этом году (2021г.) к программе присоединились пятнадцать российских вузов.

«Развитие студенческого туризма должно стать одним из приоритетных направлений молодежной политики России. Эта работа не только позволит развивать молодежный туризм, но и поможет вузам укрепить взаимоотношения», — уверен ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева.

По его мнению, проект дает студентам возможность во время каникул путешествовать по стране, расширять кругозор и налаживать связи со сверстниками в разных уголках России.

Одна из главных особенностей программы состоит в создании маршрутов самими студентами, университеты тут выступают в роли гостеприимных хозяев, в чью задачу входит позаботиться о гостях-студентах, должным образом разместить их, а после с помощью местных студентов устроить экскурсию по городу.

Программа предлагает поездку в составе группы, в таком случае расходы ложатся на направляющий вуз, или индивидуальную поездку с проживанием по низкой стоимости, от 17 рублей в сутки. К группе может присоединиться каждый студент, заполнивший заявку на онлайн-платформе студтуризм.рф.