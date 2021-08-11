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Развитие Москвы не должно наносить ущерб историческому наследию – Собянин

16:58 11.08.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети “Вконтакте” рассказал о восстановлении уникальных фресок начала  XVIII века в Сретенском монастыре. 

“Москва - современный, динамичный город. Очень важно при создании нового бережно относиться к нашему историческому наследию. В своей работе мы уделяем этому большое внимание. Один из значимых для города объектов - Сретенский монастырь. Мы продолжаем работу по его восстановлению - отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году”, — пишет мэр Москвы. 

Сретенский монастырь был возведен в камне в 1679 году взамен деревянного храма 14 века. 

После превращения  монастыря в офицерское общежитие в 1925 году, здание церкви разделили на несколько этажей, поставили перекрытия, установили печи, что разрушило температурный режим здания. Обшивка купола также была повреждена, что привело к протечкам, из-за чего фрески очень сильно пострадали. Они могли совсем исчезнуть, но благодаря окраске стен и оклейке их обоями драгоценные фрески сохранились. 

Собор реконструировали в 1958-1962 годах, к 1990 г. были восстановлены кованые узорчатые позолоченные кресты, но фрески оставались в аварийном состоянии. Выделенные Правительством Москвы средства пойдут на реставрационные работы.


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