Столица одной из провинций Афганистана полностью захвачена талибами

17:10 Источник: Интерфакс

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль город Фарах - столицу одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местного законодателя Хумайуна Шахидзаду.

По данным AP, один из боевиков движения также подтвердил захват города. "Ситуация в городе под контролем, наши моджахеды патрулируют город", - приводит агентство слова представителя талибов.