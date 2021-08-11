ВОЗ назвала возможные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
17:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября. Об этом заявила в среду на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры, - отметила она. - Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX ("Ковакс")". "По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", - сказала Симао.
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