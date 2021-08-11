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В ФРГ арестовали британца по подозрению в шпионаже в пользу России

17:40 11.08.2021 Источник: Интерфакс

Подданного Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ на территории Германии, арестовали, сообщила генпрокуратура ФРГ.

"Следственный судья Верховного суда сегодня, 11 августа 2021 года, привел в исполнение решение об аресте британского подданного Дэвида С.", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее надзорное ведомство ФРГ сообщило о задержании в Потсдаме Дэвида С. по подозрению в работе на российскую спецслужбу. До задержания мужчина работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте.

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