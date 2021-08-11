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Юрист назвал законной идею проведения акции «Миллион призов» среди участников ДЭГ

17:28 11.08.2021

Павел Астахов, адвокат, телеведущий, доктор юридических наук, в интервью  Агентству городских новостей «Москва» сообщил, что акция  «Миллион призов - #ВыбираемВместе», которая будет проводиться среди   участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), совершенно законна и направлена на заботу о социальном благополучии москвичей. 

«В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией, и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ, и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно. Тут не может быть никаких сомнений. Это не лотерея, потому что в лотерее есть риски, а здесь никто не проигрывает. Это программа, от которой можно только выиграть. В итоге можно получить бонусы, которые можно потратить как деньги на товары и услуги у партнеров программы. Программа направлена на заботу о социальном благополучии населения. Это полезное и абсолютно законное мероприятие», — отметил  Павел Астахов. Также он заметил, что программы, подобные “Миллион призов”, проводятся по всему миру, и особенно популярны в Европе и США. 

«Программа позволит сократить количество заболевших за счет снижения рисков от посещения участка для голосования. Воспользоваться электронным голосованием и программой «Миллион призов» удобно логистически, современно и безопасно», — подчеркнул телеведущий.

Московская торгово-промышленная палата 10 августа выступила с инициативой проведения программы стимулирования гражданской активности «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

Напоминаем:  выборы в Государственную Думу VIII  созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на ДЭГ открыта со 2 августа по 13 сентября 2021 года.

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