En+ Group начала замену очередного рабочего колеса на Братской ГЭС в рамках модернизации

17:30

Фото En+ Group



Компания En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата №3 на Братской ГЭС в рамках программы модернизации «Новая энергия». На данный момент весь комплект оборудования поставлен на станцию в полном объеме и готов к работам. Их окончание и пуск гидроагрегата намечен на конец декабря.

Всего в составе гидроагрегатов Братской ГЭС 18 рабочих колес. Их модернизация проходит в три этапа, первые два из которых уже завершены. В рамках первого этапа, в 2004-2010 годах, реконструированы гидроагрегаты №13-18. Замена рабочих колес позволила повысить КПД гидроагрегатов до 95,3%. Проект увеличил выработку электроэнергии на ГЭС, сократил генерацию на тепловых электростанциях и таким образом снизил выбросы СО2 в атмосферу. Успешная реализация данного этапа помогло компании стать одним из победителей первого конкурса проектов Киотского протокола в 2010 году.

Во время второго этапа модернизации на Братской ГЭС в 2014-2017 годах, были заменены еще 6 рабочих колес на гидроагрегатах №№ 6-10 и №12. Все 12 новых рабочих колес на Братской ГЭС, установленные в ходе первых двух этапов проекта, подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды.

Третий этап модернизации на Братской ГЭС начат в 2021 году и подразумевает замену оставшихся шести рабочих колес. Сумма инвестиций составит 1,5 млрд руб. При выборе поставщиков оборудования приоритет отдавался отечественным компаниям. В частности, изготовление рабочих колес и вспомогательного оборудования осуществляет АО «Тяжмаш».

«Модернизация гидроэлектростанций важна не только для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, но и для повышения эффективности работы станций, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – В долгосрочной перспективе реализация программы «Новая энергия» позволит нам выйти на лучшие показатели эффективности в отрасли. Проект «Новая энергия» имеет и экологическую составляющую – планируется, что начиная с 2022 года ГЭС увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт-ч, пропуская через турбины тот же объем воды».

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» запущена основателем компании Олегом Дерипаской. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт-ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. т CO2-эквивалента за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд руб.