Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками

18:08

Сбер передал подарки на счета и карты всем своим клиентам, получившим гос. выплаты в размере 10 000 тыс. руб. на подготовку детей к школе.

Клиенты, имеющие подписку СберПрайм, получили единый промокод номиналом 1000 бонусных рублей для использования на покупки на СберМаркете и СберМегаМаркете, а также промокод на оформление бесплатной годовой страховки от несчастного случая для детей.

Клиенты, не имеющие подписки СберПрайм подарки будут доступны только после активации СберПрайма — единой подписки на комплекс услуг Сбера, в который входит прослушивание музыки и просмотры фильмов онлайн, вызов такси, доставка продуктов, готовой еды и лекарств, мобильная связь и хранение файлов. Подписка предоставляется сроком на три месяца всего за один рубль.

Чтобы воспользоваться бонусными рублями, нужно ввести полученный по СМС промокод при оформлении заказа в СберМаркете и СберМегаМаркете, он действителен до 31 января 2022 года, для бесплатной доставки нужно авторизоваться по Сбер ID — единому логину и паролю для входа во все сервисы экосистемы Сбера.

Промокоды выдаются на каждого ребенка, как и сами государственные выплаты, также промокод позволяет получить бесплатную страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

С 5 августа стартовала акция Сбера “Скоро в школу с бонусами”, она призвана помочь родителям собрать детей к новому учебному году с минимальными затратами времени, финансов и сил. Подробно ознакомиться с акцией и предоставляемыми ею бонусами можно на сайте акции.