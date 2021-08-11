Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками
18:08 11.08.2021
Сбер передал подарки на счета и карты всем своим клиентам, получившим гос. выплаты в размере 10 000 тыс. руб. на подготовку детей к школе.
Клиенты, имеющие подписку СберПрайм, получили единый промокод номиналом 1000 бонусных рублей для использования на покупки на СберМаркете и СберМегаМаркете, а также промокод на оформление бесплатной годовой страховки от несчастного случая для детей.
Клиенты, не имеющие подписки СберПрайм подарки будут доступны только после активации СберПрайма — единой подписки на комплекс услуг Сбера, в который входит прослушивание музыки и просмотры фильмов онлайн, вызов такси, доставка продуктов, готовой еды и лекарств, мобильная связь и хранение файлов. Подписка предоставляется сроком на три месяца всего за один рубль.
Чтобы воспользоваться бонусными рублями, нужно ввести полученный по СМС промокод при оформлении заказа в СберМаркете и СберМегаМаркете, он действителен до 31 января 2022 года, для бесплатной доставки нужно авторизоваться по Сбер ID — единому логину и паролю для входа во все сервисы экосистемы Сбера.
Промокоды выдаются на каждого ребенка, как и сами государственные выплаты, также промокод позволяет получить бесплатную страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.
С 5 августа стартовала акция Сбера “Скоро в школу с бонусами”, она призвана помочь родителям собрать детей к новому учебному году с минимальными затратами времени, финансов и сил. Подробно ознакомиться с акцией и предоставляемыми ею бонусами можно на сайте акции.
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