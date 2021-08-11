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С 12 августа в Санкт-Петербурге начнется вакцинация иностранцев от коронавируса

18:15 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции среди иностранных граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, начнется 12 августа. Координаторы получили заявки от 1 тыс. юридических лиц с иностранными сотрудниками, сообщила в среду ТАСС генеральный директор АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма" Наталья Юдина.

"Завтра с 9 утра начнется вакцинация. Мы как городской оператор по вакцинации иностранных граждан собрали первой волной от работодателей заявки - это более тысячи юридических лиц на 60 тыс. иностранных сотрудников. Вторым этапом с этой недели идет заключение договоров и распределение сотрудников этих организаций между пунктами вакцинации", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что речь идет в основном о гостиницах, предприятиях в сфере ритейла и общественного питания.

По словам Юдиной, на этой неделе в Петербург поступила партия вакцины "Спутник лайт" в объеме 40 тыс. доз, предназначенная для вакцинации иностранных граждан, которые работают и учатся на территории Санкт-Петербурга. При этом всего на эти цели запланировано использовать не менее 200 тыс. доз, при необходимости будут заказываться дополнительные партии.

"10-11 чавгуста фармбаза обеспечивает пункты вакцинации в соответствии с тем количеством вакцины, которое они заказывают. Пока, по данным на вчерашний день, было 20 пунктов вакцинации. Но количество, скорее всего, будет увеличиваться - в пределах от 20 до 30. Из 20 пунктов 17 - это частные клиники города - сетевые и несетевые, есть государственные поликлиники, есть при федеральных медицинских университетах поликлиники", - пояснила гендиректор агентства.

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