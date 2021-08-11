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НОВОСТИ

Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей

18:42 11.08.2021

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Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за первое полугодие 2021 г. Новикомбанк, являющийся опорным банком Госкорпорации Ростех, получил чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб., что обусловлено ростом активов и расширением кредитования основных клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Таким результатом Новикомбанк обязан комплексу применяемых банком процедур и банковских технологий, по состоянию на 01.07.2021 активы банка превысили 564,1 млрд рублей. Основная часть активов составляет 417,0 млрд руб., твердые выплаты кредиторов за пользование предоставляемыми ресурсами принесли доход в размере 9,1 млрд руб., указанный показатель по отношению к первой половине 2020 года увеличился на 7%.

Стабильность ресурсной базы Новикомбанка обеспечена привлеченными средствами клиентов, составляющими на отчетную дату 506,6 млрд руб. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% до 66,17 млрд руб. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

Так, по данным ресурса banki.ru, на 01.07.2021 года банк занимает следующие позиции в банковской системе: 21 место по объему активов, 22 место по величине капитала, 14 место по объему корпоративных кредитов, 14 место по объему привлеченных средств корпоративных клиентов и 16 место по размеру чистой прибыли.

Международное рейтинговое агентство Moody’s определило долгосрочный депозитный рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3 со стабильным прогнозом. По данным аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, кредитный рейтинг банка, находится на уровне А (RU), прогноз «стабильный». Российское кредитное агентство RAEX (Эксперт РА) дает Новикомбанку позитивный прогноз в рейтинг кредитоспособности ruА-.

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