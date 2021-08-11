Швейцария поменяет приоритеты в борьбе с пандемией
20:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Для Федерального совета приоритетом отныне является защита больничных структур, а не невакцинированного населения", - отметило правительство, подчеркнув, что на смену этапу "стабилизации" пришла фаза "нормализации", и возможные новые ограничения, связанные с пандемией, будут введены "лишь в случае угрозы перегрузки больниц". В Берне констатировали, что с 11 июля в стране практически не увеличивается число прививающихся, несмотря на предоставленные для этого возможности по месту жительства. Как считает правительство, "все пожелавшие вакцинироваться смогли этого сделать".
"Единственный критерий, который останется на ближайшие месяцы - избежать перегрузки больниц", - заявил в среду на пресс-конференции в Берне министр внутренних дел Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения. Правительство, отметил он, будет учитывать тот факт, что коронавирус продолжает циркулировать, в частности, среди тех, кто не сделал прививку. Как подчеркнул Берсе, "сейчас действительно настал момент решиться на вакцинацию, если мы хотим хорошо защититься в начале осени".
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