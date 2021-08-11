Персонал ООН пока не эвакуируют из Афганистана
20:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"План на случай чрезвычайных ситуаций продолжает обновляться и рассматриваться в рамках обеспечения безопасности всех наших сотрудников, - сказал он. - В то же время мы доставляем столько помощи, сколько возможно".
"Эвакуации нет. <...> Сейчас у нас около 3 тыс. местных сотрудников, около 300 человек международного персонала на земле", - отметил он.
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