0
0
0
НОВОСТИ

Персонал ООН пока не эвакуируют из Афганистана

20:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН обновляет план на случай чрезвычайной ситуации в Афганистане, но эвакуация персонала организации из страны не идет. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"План на случай чрезвычайных ситуаций продолжает обновляться и рассматриваться в рамках обеспечения безопасности всех наших сотрудников, - сказал он. - В то же время мы доставляем столько помощи, сколько возможно".

"Эвакуации нет. <...> Сейчас у нас около 3 тыс. местных сотрудников, около 300 человек международного персонала на земле", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 11.08.2021
Швейцария поменяет приоритеты в борьбе с пандемией
0
107
19:11 11.08.2021
"Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение акции "Миллион призов" для участников онлайн-голосования
0
182
19:10 11.08.2021
Стратегия экономической безопасности Украины до 2025 года утверждена президентом
0
168
18:42 11.08.2021
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей
0
197
18:15 11.08.2021
С 12 августа в Санкт-Петербурге начнется вакцинация иностранцев от коронавируса
0
236
18:08 11.08.2021
Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками
0
257
17:40 11.08.2021
В ФРГ арестовали британца по подозрению в шпионаже в пользу России
0
292
17:30 11.08.2021
En+ Group начала замену очередного рабочего колеса на Братской ГЭС в рамках модернизации
0
300
17:28 11.08.2021
Юрист назвал законной идею проведения акции «Миллион призов» среди участников ДЭГ
0
273
17:20 11.08.2021
ВОЗ назвала возможные сроки одобрения вакцины "Спутник V"
0
349

Возврат к списку