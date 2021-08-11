На выставке в Музее обороны и блокады Ленинграда представили личные вещи маршала Говорова
21:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Находясь практически в эпицентре мероприятий, связанных с окончанием битвы за Ленинград, мы решили именно Леониду Александровичу посвятить выставку. [Она] посвящена только ему, его вкладу в оборону страны, в оборону Ленинграда, ему как человеку, как военному командиру, потому что для нас [он] бесконечно интересен. Мы очень рады, что нам удается сохранять память об одном из руководителей обороны Ленинграда. Нам очень хочется, чтобы эта память, это знание передавались всем, кто приходит в наш музей", - сказала на открытии директор музея Елена Лезик.
В церемонии открытия принял участие внук полководца Леонид Владимирович Говоров. Он назвал очень символичным, что выставка приурочена к памятной дате завершения Ленинградской битвы. Он напомнил, что музей в Соляном переулке начал создаваться в 1944 году по решению командования Ленинградского фронта. Уже тогда стали подбираться объекты для его экспозиции, многие экспонаты принесли сами ленинградцы. "На этой выставке есть и подлинные вещи, которые ему (маршалу Говорову - прим. ТАСС) принадлежали во время Великой Отечественной войны, много фотографий, которые рассказывают о его пути, во многом связанном с Ленинградской битвой", - отметил Говоров
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