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Участники форума "Территория смыслов" получили гранты почти на 40 млн рублей

22:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники пяти смен молодежного форума "Территория смыслов", которые проходили с 5 июля по 12 августа, получили гранты на общую сумму около 40 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба форума.

"Всего на форуме "Территория смыслов" в этом году в рамках конкурса было выдано 39,5 млн рублей на реализацию 82 проектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках последней смены "Служение Отечеству" гранты на общую сумму около 4,5 млн рублей получили девять проектов. Самый маленький грант (170 тыс. рублей) получил проект цирковой студии "Камелот", а самый большой (700 тыс. рублей) - проект Северо-западного молодежного военно-исторического поискового форума "Ленинградский фронт", уточнили организаторы.

В работе форума приняли участие 5 тыс. человек. Каждую смену 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединялись к работе форума онлайн через платформу "Россия - страна возможностей", добавили в пресс-службе. В 2021 году форум принял пять смен: "Голос поколения", "Россия - страна возможностей", "Работать в России", "Политика: новые вызовы" и "Служение Отечеству".

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