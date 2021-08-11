Участники форума "Территория смыслов" получили гранты почти на 40 млн рублей

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники пяти смен молодежного форума "Территория смыслов", которые проходили с 5 июля по 12 августа, получили гранты на общую сумму около 40 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба форума.



"Всего на форуме "Территория смыслов" в этом году в рамках конкурса было выдано 39,5 млн рублей на реализацию 82 проектов", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что в рамках последней смены "Служение Отечеству" гранты на общую сумму около 4,5 млн рублей получили девять проектов. Самый маленький грант (170 тыс. рублей) получил проект цирковой студии "Камелот", а самый большой (700 тыс. рублей) - проект Северо-западного молодежного военно-исторического поискового форума "Ленинградский фронт", уточнили организаторы.



В работе форума приняли участие 5 тыс. человек. Каждую смену 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединялись к работе форума онлайн через платформу "Россия - страна возможностей", добавили в пресс-службе. В 2021 году форум принял пять смен: "Голос поколения", "Россия - страна возможностей", "Работать в России", "Политика: новые вызовы" и "Служение Отечеству".



