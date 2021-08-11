0
0
1
НОВОСТИ

По мере восстановления экономики инфляция в США прекратит свой рост - Байден

22:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен в США сойдет на нет по мере того, как экономика страны восстановится после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Как сообщило ранее американское министерство труда, индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. При этом за последние 12 месяцев цены на потребительские товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,3%, что немного ниже зафиксированного в июне роста аналогичных показателей.

"По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, <...> скачки цен будут сокращаться по мере оздоровления нашей экономики. Опубликованный сегодня [в среду] отчет о потребительских ценах указывает на это направление. Мы будем внимательно следить за инфляцией каждый месяц и доверять ФРС (Федеральной резервной системе, выполняющей функции центрального банка страны - прим. ТАСС) в принятии соответствующих мер, если и когда это будет необходимо", - подчеркнул Байден.

"Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается", - подчеркнул президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:20 11.08.2021
Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
0
56
22:20 11.08.2021
Молдавия готова возобновить переговоры с РФ по урегулированию проблемы Приднестровья - Санду
0
54
22:10 11.08.2021
Участники форума "Территория смыслов" получили гранты почти на 40 млн рублей
0
72
21:10 11.08.2021
На выставке в Музее обороны и блокады Ленинграда представили личные вещи маршала Говорова
0
146
20:20 11.08.2021
Персонал ООН пока не эвакуируют из Афганистана
0
199
20:10 11.08.2021
Швейцария поменяет приоритеты в борьбе с пандемией
0
217
19:11 11.08.2021
"Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение акции "Миллион призов" для участников онлайн-голосования
0
270
19:10 11.08.2021
Стратегия экономической безопасности Украины до 2025 года утверждена президентом
0
259
18:42 11.08.2021
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей
0
275
18:15 11.08.2021
С 12 августа в Санкт-Петербурге начнется вакцинация иностранцев от коронавируса
0
315

Возврат к списку