По мере восстановления экономики инфляция в США прекратит свой рост - Байден
22:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщило ранее американское министерство труда, индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. При этом за последние 12 месяцев цены на потребительские товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,3%, что немного ниже зафиксированного в июне роста аналогичных показателей.
"По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, <...> скачки цен будут сокращаться по мере оздоровления нашей экономики. Опубликованный сегодня [в среду] отчет о потребительских ценах указывает на это направление. Мы будем внимательно следить за инфляцией каждый месяц и доверять ФРС (Федеральной резервной системе, выполняющей функции центрального банка страны - прим. ТАСС) в принятии соответствующих мер, если и когда это будет необходимо", - подчеркнул Байден.
"Количество рабочих мест увеличилось, а ежемесячный рост цен снизился. Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается", - подчеркнул президент.
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