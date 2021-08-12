У разведслубжы США нет единого мнения о происхождении коронавируса - СМИ

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом в среду сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.



По его сведениям, разведслужбы уже сформировали предварительную версию доклада, который в настоящее время проходит проверку, однако чиновники так и не смогли в своих изысканиях определиться, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался природным путем. Один из источников, знакомый с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада "нет ничего из ряда вон выходящего". Как отмечает телеканал, у разведслужб есть время до конца августа, чтобы это изменить.



Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.



