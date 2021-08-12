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В реконструкции БАМа активно участвуют студенческие стройотряды - Шойгу

08:25 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты, занятые в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прибыл с рабочей поездкой в Восточный военный округ (ВВО) для инспекции хода реконструкции БАМ.

"Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо- восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - сказал Шойгу на церемонии закладки памятного камня но случаю начала реконструкции магистрали.

"Здесь в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск студенты военных учебных центров проходят стажировку", - добавил министр. "Помимо навыков работы в команде, они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", - отметил он.

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