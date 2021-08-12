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НОВОСТИ

Законопроект о запрете дистанционного образования в кабмине РФ не поддержали

09:10 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва кабмина на законопроект сенатора Александра Бабакова о запрете применять дистанционные технологии в государственных и муниципальных образовательных организациях. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Автор предлагал в законе "Об образовании в РФ" указать, что "при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается". Законопроект был внесен в Госдуму в апреле этого года.

В кабмине указывают на то, что сейчас образовательным организациям по закону предоставлена возможность применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в порядке, который определяет профильное министерство. При этом "должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды", включая наличие необходимых ресурсов и технологий с тем, чтобы учащиеся могли освоить программы в полном объеме.

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