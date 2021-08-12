Границы Новой Зеландии откроются в 2022 году с новыми правилами въезда в страну
09:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2022 году, как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем приступить к поэтапному открытию границ, основанному на индивидуальной для каждой страны оценке рисков [распространения коронавируса]. Будут созданы категории направлений с низким, средним и высоким риском заражения, а набор санитарных ограничений для путешественника будет зависеть от того, откуда он прибыл и его статуса вакцинации", - отметила Ардерн.
Глава правительства подчеркнула, что "индивидуальный подход к оценке рисков требует создания новых подходов и методов контроля". "Мы используем оставшуюся часть 2021 года для подготовки к новым принципам работы на границе. Это включает разработку декларации о состоянии здоровья путешественников, изучение новых технологий быстрого и надежного тестирования в аэропортах и перед вылетом, а также создание комплекса требований к условиям самоизоляции и совершенствование системы отслеживание контактов", - сообщила она.
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