После падения МИ-8 на Камчатке прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета Ми-8 на Курильском озере, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры.



"На место происшествия вылетит камчатский транспортный прокурор для координации деятельностью оперативно- следственной группы. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.



Как заявил ТАСС коммерческий директор владеющей вертолетом компании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных, машина была исправна и проходила капитальный ремонт в 2020 году.



Ранее ГУ МЧС Камчатки сообщил о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф.



