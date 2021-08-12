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В ходе спецоперации в Екатеринбурге полиция задержала 30 человек с оружием и боеприпасами

10:10 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в ходе спецоперации в Екатеринбурге задержали 30 человек, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс- службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

11 августа в Екатеринбурге сотрудники полиции из отдела по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели спецоперацию по пресечению так называемой стрелки. "В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), в отношении еще одного - по ст. 18.8.1 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ"). В отношении одного задержанного составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению", - сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы добавил, что в ходе спецоперации полиция изъяла полимерный мешок с веществом зеленого цвета, а также семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами и четыре коробки с патронами. "Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. Сегодня собранные по данному факту материалы представители МВД направят в районный суд для рассмотрения по существу", - уточнил Горелых.

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