Роспотребнадзор выявил превышение нормы ПДК химических веществ в Якутске почти в 20 раз
10:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мониторинг атмосферного воздуха ведомством проводится в период лесных пожаров, действующих на территории региона.
"На 09:00 (03:00 мск) 12 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по шести показателям", - говорится в сообщении.
ПДК оксида углерода превышает норму до 1,48 раза, взвешенных веществ - до 11,78 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 - до четырех раз, взвешенных частиц РМ-10 - до 19,6 раза, диоксида серы - до двух раз, диоксида азота - до 1,28 раза.
Сильная задымленность в Якутске появилась с вечера среды. По данным оперативного штаба Якутии, на утро видимость в аэропорту Якутска составила 700 метров. Из аэропорта вылетели 18 рейсов - 11 по центральным направлениям, семь по местным, также задержаны 13 рейсов. Кроме этого, оперштаб сообщил, что задымление отмечается в аэропорту в городе Мирном, там задержан один рейс.
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