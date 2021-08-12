Среди привившихся со 2 по 8 августа москвичей разыграли еще пять автомобилей
10:39 12.08.2021
Названы имена победителей, ими стали: Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Никита Сергеевич, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич, фамилии призеров, согласно законодательству, не озвучиваются, имена были названы DJ Грувом.
В лотерее приняли участие столичные жители, прошедшие первый этап прививочных мероприятий со 2 по 8 августа - семьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять человек.
Призеры были определены компьютером методом случайного выбора, организаторы свяжутся с победителями и сообщат, как можно забрать автомобиль.
13 июня мэром Москвы Сергеем Собяниным была объявлена дополнительная программа стимулирования вакцинации, согласно которой каждую неделю среди прошедших первый этап вакцинации с 14 июня по 15 августа москвичей старше 18 лет проводится розыгрыш пяти автомобилей примерно в 1 миллион руб. каждый. Для участия в акции не требуется дополнительной регистрации, жители, получившие прививку, при заполнении анкеты перед вакцинацией становятся участниками автоматически.
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