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Афганцам, работающим на посольство Дании в Кабуле, предложили эвакуацию - СМИ

11:10 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания предложит афганцам, работавшим на посольство королевства в Кабуле в качестве переводчиков и других специалистов, эвакуацию в эту скандинавскую страну. Об этом договорились девять из 11 партий парламента, сообщает в четверг Датское радио.

На первом этапе эта возможность будет предоставлена 45 принятым на месте сотрудникам дипмиссии с семьями (детьми, супругами и партнерами), которым разрешат приехать в Данию и предоставят вид на жительство на два года. После этого срока желающие смогут обратиться за постоянным видом на жительство. Всего соглашение предусматривает, что из Афганистана поэтапно будут эвакуированы еще 200 человек.

Особое внимание придается вопросу безопасности. Отправляющиеся в Данию афганцы пройдут проверку на предмет того, представляют ли они риск для национальной безопасности королевства. Первичная проверка будет осуществляться на месте в Афганистане, она предполагает также изучение родственных связей. По прибытии в Данию начнется вторая фаза проверки.

В случае выявления рисков 2-летний вид на жительство предоставлен не будет, равно как и в случае совершения в прошлом серьезных правонарушений.

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