До 14 августа приостановлены вертолетные туры на Курильском озере - Минприроды РФ
11:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С сегодняшнего дня вертолетные туры на кордон "Озерный", расположенный на Курильском озере, приостановлены до 14 августа, субботы, включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия. "Полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются", - сказали пресс-службе.
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