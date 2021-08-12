В Москве более чем вдвое снизилось число пациентов с ковидом на ИВЛ - данные оперштаба
12:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Москве выявлено 2 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек. На ИВЛ находятся 353 человека", - сообщили в штабе.
Максимальный за последние два месяца показатель, согласно инфографике, размещенной в телеграм-канале оперштаба, был зарегистрирован 5 июля, когда на ИВЛ в столичных госпиталях были 735 пациентов с коронавирусом.
"В городе выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 401 836. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.
НОВОСТИ
- 13:37 12.08.2021
- Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране
- 13:25 12.08.2021
- Буцкая: В столице существуют места, которым необходимо внимание экологов
- 13:20 12.08.2021
- К гуманитарной катастрофе привели атаки талибов на города в Афганистане - МИД страны
- 13:10 12.08.2021
- От экспорта своей вакцины Белоруссия сможет получить сотни миллионов долларов - Лукашенко
- 12:30 12.08.2021
- Необходимо усиление безопасности личных данных клиентов банков - Баженов
- 12:30 12.08.2021
- Гражданам Германии рекомендовано как можно скорее покинуть Афганистан - МИД
- 12:20 12.08.2021
- Принудительной вакцинации от COVID-19 в Белоруссии не будет - Лукашенко
- 12:10 12.08.2021
- Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей
- 11:20 12.08.2021
- До 14 августа приостановлены вертолетные туры на Курильском озере - Минприроды РФ
- 11:10 12.08.2021
- Афганцам, работающим на посольство Дании в Кабуле, предложили эвакуацию - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать