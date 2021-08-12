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В Москве более чем вдвое снизилось число пациентов с ковидом на ИВЛ - данные оперштаба

12:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в столичных госпиталях снизилось до 353, это минимальное значение с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве выявлено 2 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 750 человек. На ИВЛ находятся 353 человека", - сообщили в штабе.

Максимальный за последние два месяца показатель, согласно инфографике, размещенной в телеграм-канале оперштаба, был зарегистрирован 5 июля, когда на ИВЛ в столичных госпиталях были 735 пациентов с коронавирусом.

"В городе выздоровели еще 3 329 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 401 836. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", - добавили в оперштабе.

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