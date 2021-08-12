Гражданам Германии рекомендовано как можно скорее покинуть Афганистан - МИД

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Германии рекомендовал гражданам республики как можно скорее покинуть Афганистан. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.



"Срочный призыв к немецким гражданам - использовать возможности, чтобы покинуть страну посредством авиасообщения", - говорится в сообщении министерства. МИД указывает на вероятность столкновений между афганскими силами безопасности и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).



