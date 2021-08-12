Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

12:10

Выиграть квартиру или машину в рамках акции “Миллион призов - #ВыбираемВместе” смогут участники дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил журналистам вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.



“К программе "Миллион призов" в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности. Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно", — сообщил вице-президент МТПП.



Также, он добавил, что акции присоединилось более семидесяти компаний, в том числе “Пятерочка”, “Магнит”, “Детский мир” и “Азбука вкуса”.



Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением о проведении программы стимулирования «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников ДЭГ, так как считает необходимым минимизировать любые риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции и сезонных респираторных заболеваний среди москвичей, которые будут принимать участие в голосовании на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва 17-19 сентября 2021 года.



В Москве, также, пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на дистанционное голосование открыта со 2 августа по 13 сентября 2021 года.