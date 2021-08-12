Необходимо усиление безопасности личных данных клиентов банков - Баженов

12:30

Фото: Максим Манюров

Кредитные организации должны разъяснять гражданам понятие “третьи лица”, которые могут получить доступ к личной информации, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов. Роскомнадзором и Центробанком банкам ранее рекомендовано уточнять согласие клиента на разглашение подобных сведений.

«Каждый раз, когда человек обращается в какой-то банк или иную структуру, которая оказывает финансовые или информационные услуги, у гражданина требуют согласия на обработку персональных данных. Когда человек даёт своё «добро», он имеет полное право знать, к кому в руки в результате может попасть его конфиденциальная информация. Также он должен иметь чёткое представление о целях и задачах компаний, к которым могут попасть его личные данные», – отметил тележурналист.

Баженов уверен, что подобные меры должны сократить рост преступных операций, но также он отмечает, что они влекут за собой усложнение получений кредитов. «Я разделяю стремление наших регуляторов защитить персональные данные россиян на фоне роста преступлений, которые связаны с телефонным и кибермошенничеством. Лишь за первые четыре месяца текущего года Центральный банк инициировал блокировку 6 тыс. номеров, связанных с финансовыми аферами. В поле зрения правоохранительных органов, по всей видимости, пока не попали десятки тысяч других мошеннических телефонных номеров», – выделил Баженов.

Он выступил с инициативой доработать меры по защите конфиденциальных данных граждан России, чтобы нововведения не помешали эффективной работе финансовых организаций. В разработке должны принимать участие правоохранительные органы, эксперты и банковские службы безопасности.

Также тележурналист уверен, что хороший результат дала бы четкая регламентация списков “третьих лиц”, имеющих возможность получить доступ к клиентской базе. По его мнению, главным условием таких баз должно стать полное обезличивание клиентов финансовой организации.