0
0
130
НОВОСТИ

Необходимо усиление безопасности личных данных клиентов банков - Баженов

12:30 12.08.2021

210812-1.jpg
Фото: Максим Манюров
Кредитные организации должны разъяснять гражданам понятие “третьи лица”, которые могут получить доступ к личной информации, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов. Роскомнадзором и Центробанком банкам ранее рекомендовано уточнять согласие клиента на разглашение подобных сведений.

«Каждый раз, когда человек обращается в какой-то банк или иную структуру, которая оказывает финансовые или информационные услуги, у гражданина требуют согласия на обработку персональных данных. Когда человек даёт своё «добро», он имеет полное право знать, к кому в руки в результате может попасть его конфиденциальная информация. Также он должен иметь чёткое представление о целях и задачах компаний, к которым могут попасть его личные данные», – отметил тележурналист.

Баженов уверен, что подобные меры должны сократить рост преступных операций, но также он отмечает, что они влекут за собой усложнение получений кредитов. «Я разделяю стремление наших регуляторов защитить персональные данные россиян на фоне роста преступлений, которые связаны с телефонным и кибермошенничеством. Лишь за первые четыре месяца текущего года Центральный банк инициировал блокировку 6 тыс. номеров, связанных с финансовыми аферами. В поле зрения правоохранительных органов, по всей видимости, пока не попали десятки тысяч других мошеннических телефонных номеров», – выделил Баженов.

Он выступил с инициативой доработать меры по защите конфиденциальных данных граждан России, чтобы нововведения не помешали эффективной работе финансовых организаций. В разработке должны принимать участие правоохранительные органы, эксперты и банковские службы безопасности.

Также тележурналист уверен, что хороший результат дала бы четкая регламентация списков “третьих лиц”, имеющих возможность получить доступ к клиентской базе. По его мнению, главным условием таких баз должно стать полное обезличивание клиентов финансовой организации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:37 12.08.2021
Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране
0
38
13:25 12.08.2021
Буцкая: В столице существуют места, которым необходимо внимание экологов
0
66
13:20 12.08.2021
К гуманитарной катастрофе привели атаки талибов на города в Афганистане - МИД страны
0
83
13:10 12.08.2021
От экспорта своей вакцины Белоруссия сможет получить сотни миллионов долларов - Лукашенко
0
100
12:30 12.08.2021
Гражданам Германии рекомендовано как можно скорее покинуть Афганистан - МИД
0
166
12:20 12.08.2021
В Москве более чем вдвое снизилось число пациентов с ковидом на ИВЛ - данные оперштаба
0
172
12:20 12.08.2021
Принудительной вакцинации от COVID-19 в Белоруссии не будет - Лукашенко
0
168
12:10 12.08.2021
Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей
0
186
11:20 12.08.2021
До 14 августа приостановлены вертолетные туры на Курильском озере - Минприроды РФ
0
235
11:10 12.08.2021
Афганцам, работающим на посольство Дании в Кабуле, предложили эвакуацию - СМИ
0
230

Возврат к списку