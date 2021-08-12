К гуманитарной катастрофе привели атаки талибов на города в Афганистане - МИД страны
13:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Правительство Исламской Республики Афганистан выразило международному сообществу глубокую озабоченность правительства и народа Афганистана в связи с жестокими нападениями движения "Талибан" на города, что привело к военным преступлениям и вопиющим нарушениям прав человека, к гуманитарной катастрофе в Афганистане", - отмечается в заявлении.
"Афганская переговорная команда во главе с председателем Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Абдуллой Абдуллой участвовала в среду во встрече расширенной "тройки" в Дохе наряду с Россией, США, Китаем и Пакистаном и высказала требования афганского народа и правительства, - указывается в заявлении. - Председатель ВСНП призвал международное сообщество, особенно участников встречи расширенной "тройки", принять серьезные меры с целью предотвращения атак талибов на города и начать значимые и откровенные переговоры для установления немедленного прекращения огня и достижения политического урегулирования".
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