К гуманитарной катастрофе привели атаки талибов на города в Афганистане - МИД страны

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Афганистана выражает озабоченность в связи с жестокими нападениями движения "Талибан" (запрещено в РФ) на города, что привело к военным преступлениям, нарушениям прав человека и гуманитарной катастрофе в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Афганистана, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства.



"Правительство Исламской Республики Афганистан выразило международному сообществу глубокую озабоченность правительства и народа Афганистана в связи с жестокими нападениями движения "Талибан" на города, что привело к военным преступлениям и вопиющим нарушениям прав человека, к гуманитарной катастрофе в Афганистане", - отмечается в заявлении.



"Афганская переговорная команда во главе с председателем Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Абдуллой Абдуллой участвовала в среду во встрече расширенной "тройки" в Дохе наряду с Россией, США, Китаем и Пакистаном и высказала требования афганского народа и правительства, - указывается в заявлении. - Председатель ВСНП призвал международное сообщество, особенно участников встречи расширенной "тройки", принять серьезные меры с целью предотвращения атак талибов на города и начать значимые и откровенные переговоры для установления немедленного прекращения огня и достижения политического урегулирования".



