Буцкая: В столице существуют места, которым необходимо внимание экологов
13:25 12.08.2021
|Фото: Ольга Крылова
“Все мы хотим, чтобы наши дети пили чистую воду, дышали воздухом свободным от токсинов и вредных частиц, а из окон своих домов любовались зеленью парков. Мы видим, как Москва превращается в один из самых экологичных городов. В Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» защите природы отводится большое внимание: правительство Москвы работает над тем, чтобы защитить зеленые территории столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу, увеличить долю вторичной переработки мусора. На улицах появились электробусы, и запах выхлопов автобусных двигателей уже становится для нас непривычным. Развивается самый экологичный транспорт – метро. Появляются новые парки, идет активная расчистка прудов. Тем не менее нам еще есть над чем работать”, – сказала Татьяна Буцкая, открывая встречу.
Она обозначила задачи, которые, по ее мнению, требуют внимания властей города и общественности. Речь шла о старых мусорных свалках. Буцкая в связи с этим выразила обеспокоенность “Недопустимо, чтобы в наше время жители Москвы страдали от ядовитых испарений или брошенного строительного мусора, а дети росли с угрозой хронических заболеваний. Важно решать эти вопросы, задействуя все ресурсы, в т.ч. включая их в Народную программу “Единой России””
Лидер “Совета матерей” рассказала об активной работе по рекультивации и озеленению ряда мусорных полигонов, и подчеркнула, что все эти предложения входят в программу создания “зеленого пояса Москвы”.
В своей речи она коснулась мер по приведению в порядок акватории столицы, а это не только реки и каналы, но также озера и пруды. Благодаря “Совету матерей” в июле начата очистка Императорского и Графского прудов в Вешняках в ВАО.
Татьяной Буцкой в ходе круглого стола была озвучена экологическая программа “Совета матерей”, затрагивающая повышение уровня ответственности экологически вредных предприятий, выведение вредных производств за границы населенных пунктов, использование “зеленых” технологий для переработки отходов и увеличение площади “зеленого пояса” Москвы.
Подводя итоги, она сказала, что экологически чистая среда обитания - залог здоровой и активной жизни, и нужно приложить усилия, чтобы столица осталась чистой и безопасной для жителей.
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