Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране

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В рамках проекта “Российские истории” изображения российских спортсменов - победителей и призеров Олимпиады в Токио, размещены на ТВ-панелях, билбордах и офисах Сбера по всей стране.

Акция демонстрирует такие дисциплины как спортивная и художественная гимнастика, стрельба, борьба, синхронное плавание, и другие. Идея поддержана звездами мировой художественной гимнастики и серебряными призерами Олимпиады, сестрами Диной и Ариной Авериными, которым Сбер предложил сотрудничество.

Как рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин “Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника Игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект “Российские истории”, который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни”.

“Это отличная идея. Страна должна знать своих героев, и не только в лицо — и вид спорта, имя, фамилию. Потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, а когда люди не знают ни тебя, ни твой вид спорта — это становится обидно” - считает Дина Аверина, серебряный призёр Олимпиады в Токио

Подробнее о проекте «Российские истории» можно узнать на сайте Сбербанка