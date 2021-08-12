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По мнению академика Румянцева очное обучение школьников даст им дополнительные возможности для социализации

14:05 12.08.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева
Академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева, Александр Григорьевич Румянцев, комментируя планы московских властей об организации очного обучения с 1 сентября выразил мнение, что очное школьное обучение очень важный момент для социализации детей, а также получения ими профессиональных навыков. Тем не менее подчеркивает академик РАН, — все требования и нормы гигиены должны быть тщательно соблюдены, что сократит вероятность распространения инфекций.

По мнению Александра Румянцева, «Главным в школе является, на мой взгляд, не столько получение знаний, сколько социализация школьников, их внеклассное общение. Именно активность учащихся во внеурочные часы, получение дополнительных навыков во многом определяет выбор их будущей профессии. Когда школы предоставляют детям поле для активности, это положительно сказывается на подрастающем поколении».

Основатель центра им. Д. Рогачева не преминул напомнить о необходимых мерах безопасности, которые включают в себя обязательное ношение масок учителями, закреплением за каждым классом отдельного кабинета, в случае выявления в классе коронавирусной инфекции - своевременное направление учащихся на удаленное обучение. Эти меры, по мнению эксперта, призваны сохранить здоровье и учительского коллектива и учащихся.

Напоминаем: с начала пандемии COVID - 19 удаленное обучение в школах столицы вводилось дважды, весной 2020 года для всех школьников, а затем с 19 октября и до конца первого полугодия на удалёнку были переведены учащиеся 6-11-х классов. С 18 января 2021 года все дети учатся очно. При этом в случае выявления коронавируса у школьника весь класс временно переводят на дистанционное обучение.

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