В Сочи до воскресенья продлено штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
14:20 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа 2021 года. В этот период на территории города Сочи сохранятся условия для возникновения гидрометеорологического комплекса явлений: местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с", - говорится в сообщении.
Местами ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схождения селевых потоков. На участке Магри - Веселое прогнозируются смерчи над морем. "Все службы курорта приведены в режим повышенной готовности. Городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - сообщили в администрации.
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