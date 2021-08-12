В Сочи до воскресенья продлено штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди, ливни с грозами, шквалистый ветер и смерчи над морем ожидаются в Сочи. Действие штормового предупреждения продлено до утра воскресенья, сообщили в пресс-службе администрации города в четверг.



"Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа 2021 года. В этот период на территории города Сочи сохранятся условия для возникновения гидрометеорологического комплекса явлений: местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 22-27 м/с", - говорится в сообщении.



Местами ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схождения селевых потоков. На участке Магри - Веселое прогнозируются смерчи над морем. "Все службы курорта приведены в режим повышенной готовности. Городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - сообщили в администрации.



