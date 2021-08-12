Депутат ГД Ирина Белых: Исследовательская деятельность «волонтеров истории» добавит баллы к ЕГЭ
14:40 12.08.2021
|Фото: Ольга Крылова
“Нам очень хочется, чтобы те дети, которые ведут исследовательскую работу, которые позиционируют себя как патриоты города, как патриоты страны, были услышаны, а их труд замечен. Проект «Мой район в годы войны» - это системная работа, которая ведется нами уже на протяжении трех лет. С каждым годом количество участников нашего проекта растет, повышается сложность заданий, наполняется уникальной информацией сайт проекта. И это отмечают сами школьники. Нам бы хотелось, чтобы история конкретного периода, который пережила наша страна, изучалась глобально, системно и последовательно. И чтобы этот процесс был интересен ребятам, чтобы они видели результаты своего исследовательского труда. Поэтому считаю очень важным, что моя инициатива, как куратора проекта «Мой район в годы войны», по добавлению дополнительных баллов к ЕГЭ за исследовательскую работу «волонтерам истории» была поддержана на городском уровне, — рассказала парламентарий Ирина Белых.
По словам депутата, проект “Мой район в годы войны” это, в первую очередь, важное историческое исследование, затрагивающее глубокие струны в душе каждого участника, так же как и проводимый на протяжении нескольких лет творческий фестиваль “Читать. Знать. Помнить”. Участниками проводятся художественные чтения наиболее близкого им произведения о Великой Отечественной Войне. Оргкомитетом принято решение продолжить ежегодное проведение фестиваля в рамках творческой активности.
Напоминаем: Ирина Белых, депутат Государственной Думы РФ является куратором общегородского образовательно-патриотического проекта «Мой район в годы войны» на протяжении многих лет. Проект ежегодно объединяет десятки тысяч школьников, их родителей, студентов колледжей, учителей и директоров школ. Он включает в себя цикл творческих и образовательных активностей: олимпиады, квизы, флешмобы «С песней к Победе», «Гвоздика Победы», «Свеча памяти», «Лучшая сотня», фестиваль «Читать. Знать. Помнить». Проект – важная часть комплекса системы патриотического воспитания, направленная на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к истории своей страны, своего города, своего района, а главное - увековечивание памяти о подвигах предков.
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