Спецпроект акции «Миллион призов» открылся на сайте mos.ru

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Условия розыгрыша “Миллион призов” среди участников дистанционного электронного голосования теперь доступны на сайте ag-vmeste.ru.

Для участия в акции нужно подать заявление на участие в онлайн-голосовании до 23:59 13 сентября 2021 года, участвовать в дистанционном электронном голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

Розыгрыши призов будут происходить с 18 по 20 сентября ежедневно, следить за ними можно будет на телеканале “Москва 24”, результаты будут публиковаться на сайте ag-vmeste.ru.

Столичные жители имеют возможность выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, которые можно будет обменять у партнеров акции на покупки (1 балл=1 руб.)

Партнерами программы выступают магазины одежды, продуктов, мебели, косметики, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны. Также участники розыгрыша могут стать обладателями машины или однокомнатной квартиры в Москве.

Напоминаем: акция “Миллион призов” инициирована Московской товарно-промышленной палатой и направлена на стимулирование гражданской активности. В задачу предпринимателей входит повысить интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, и таким образом минимизировать риски введения новых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции и сезонных респираторных заболеваний.