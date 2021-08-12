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Москва вошла в ТОП-3 городов с лучшей транспортной системой

15:07 12.08.2021 Источник: РБК

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Фото Агентства «Москва»
Москва заняла третье место в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха». Российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном исследовании McKinsey, вышедшем три года назад, в июне 2018 года, Москва занимала лишь шестое место.

Авторы отобрали 21 город, где имеются сопоставимые транспортные системы. Еще четыре города были включены по причине лидерства в нескольких международных рейтингах по развитию ряда аспектов транспортных систем.

Москве, для того чтобы улучшить позиции города в дальнейшем, надо увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг, сказали РБК авторы исследования.

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