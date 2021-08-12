На 0,3 млрд долл за неделю снизились международные резервы РФ

16:20 Источник: Интерфакс

Международные резервы России на 6 августа составили $599,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 30 июля международные резервы равнялись $599,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.