16:30

Единая цифровая платформа градостроительной деятельности создана в Москве - об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности. Ее основная задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере», — отмечает на своей странице мэр.

По его мнению, благодаря созданию Единой цифровой платформы сроки проведения административных процедур в сфере градостроительства сократятся в несколько раз, что, повлечет за собой минимизацию сроков строительства жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.



