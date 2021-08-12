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Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности

16:30 12.08.2021

Единая цифровая платформа градостроительной деятельности создана в Москве - об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности. Ее основная задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере», — отмечает на своей странице мэр.  
По его мнению, благодаря созданию Единой цифровой платформы сроки проведения административных процедур в сфере градостроительства  сократятся в несколько раз, что, повлечет за собой минимизацию сроков  строительства жилья и объектов социальной и транспортной инфраструктуры.


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