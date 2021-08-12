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По делу о госизмене в Москве арестовали главного конструктора НИПГС

17:05 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС), задержанного в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения. По данным собеседника агентства, Куранов подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

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