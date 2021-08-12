Баку считает, что Ереван уклоняется от выполнения договора о прекращении военных действия в Карабахе

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана обвинил Армению в уклонении от выполнения обязательств по трехстороннему заявлению о полном прекращении военных действий в Карабахе от 9 ноября прошлого года.

"Согласованные формулировки подписанного тремя сторонами (президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении) заявления от 10 ноября (9 ноября по мск - прим. ТАСС) 2020 года ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих. Попытки абсурдной интерпретации ключевых положений трехстороннего заявления свидетельствуют о том, что армянская сторона либо не вполне осознавала суть документа, подписанного ею 10 ноября 2020 года, либо изначально не собиралась выполнять его требования в полной мере", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг на его сайте.