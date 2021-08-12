0
0
115
НОВОСТИ

Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки

17:30 12.08.2021

Участники программы лояльности «СберСпасибо», пользующиеся  онлайн-сервисом по доставке продуктов «СберМаркет», теперь имеют возможность не  только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека.

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно быть зарегистрированным участником “СберСпасибо” и делать покупки на сайте или в мобильном приложении, оплачивая их картой Сбера, причем при списании бонусов  минимальная сумма оплаты не должна быть меньше одного рубля, а число бонусов, списываемых на скидки - не менее пятисот. (1 бонус=1 руб.) 
С условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

СберМаркет – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, онана работает по всей Российской Федерации и включает в себя более 150 городов. На сегодняшний день к сервису подключено более 70 региональных и федеральных объектов розничной торговли, пользователям сервиса предоставлена возможность выбора удобного формата  доставки: они могут   получить заказ с быстрой доставкой от 20 минут при заказе из супермаркетов или в 1-часовой интервал в тот же день – если заказ направлен в гипермаркет с большим ассортиментом. Клиенты СберМаркета могут накапливать бонусы от СберСпасибо, для этого нужно  стать участниками программы лояльности, получать 1% за покупки и обменивать их на скидки до 99% от стоимости заказа.

Клиентам СберМаркета  теперь доступна услуга оплаты заказа в самом сервисе,  в приложении и на сайте СберМаркета появилась дополнительная опция оплаты части заказов при помощи бонусов от СберСпасибо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 12.08.2021
Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами
0
0
18:03 12.08.2021
Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко
0
64
17:43 12.08.2021
Для поездки в Венгрию россиянам достаточно отрицательно ПЦР-теста
0
100
17:20 12.08.2021
Баку считает, что Ереван уклоняется от выполнения договора о прекращении военных действия в Карабахе
0
129
17:05 12.08.2021
По делу о госизмене в Москве арестовали главного конструктора НИПГС
0
187
16:30 12.08.2021
Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
0
200
16:20 12.08.2021
На 0,3 млрд долл за неделю снизились международные резервы РФ
0
225
16:09 12.08.2021
Число нелегальных пересечений границ ЕС за год выросло почти на 60%
0
236
15:07 12.08.2021
Москва вошла в ТОП-3 городов с лучшей транспортной системой
0
352
15:01 12.08.2021
Спецпроект акции «Миллион призов» открылся на сайте mos.ru
0
259

Возврат к списку