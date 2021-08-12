Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки
17:30 12.08.2021
Участники программы лояльности «СберСпасибо», пользующиеся онлайн-сервисом по доставке продуктов «СберМаркет», теперь имеют возможность не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека.
Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно быть зарегистрированным участником “СберСпасибо” и делать покупки на сайте или в мобильном приложении, оплачивая их картой Сбера, причем при списании бонусов минимальная сумма оплаты не должна быть меньше одного рубля, а число бонусов, списываемых на скидки - не менее пятисот. (1 бонус=1 руб.)
С условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.
СберМаркет – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, онана работает по всей Российской Федерации и включает в себя более 150 городов. На сегодняшний день к сервису подключено более 70 региональных и федеральных объектов розничной торговли, пользователям сервиса предоставлена возможность выбора удобного формата доставки: они могут получить заказ с быстрой доставкой от 20 минут при заказе из супермаркетов или в 1-часовой интервал в тот же день – если заказ направлен в гипермаркет с большим ассортиментом. Клиенты СберМаркета могут накапливать бонусы от СберСпасибо, для этого нужно стать участниками программы лояльности, получать 1% за покупки и обменивать их на скидки до 99% от стоимости заказа.
Клиентам СберМаркета теперь доступна услуга оплаты заказа в самом сервисе, в приложении и на сайте СберМаркета появилась дополнительная опция оплаты части заказов при помощи бонусов от СберСпасибо.
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