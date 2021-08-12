Для поездки в Венгрию россиянам достаточно отрицательно ПЦР-теста
17:43 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте посольства Венгрии в Москве.
"В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве уточнили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы.
НОВОСТИ
- 18:30 12.08.2021
- Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами
- 18:03 12.08.2021
- Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко
- 17:30 12.08.2021
- Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки
- 17:20 12.08.2021
- Баку считает, что Ереван уклоняется от выполнения договора о прекращении военных действия в Карабахе
- 17:05 12.08.2021
- По делу о госизмене в Москве арестовали главного конструктора НИПГС
- 16:30 12.08.2021
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- 16:20 12.08.2021
- На 0,3 млрд долл за неделю снизились международные резервы РФ
- 16:09 12.08.2021
- Число нелегальных пересечений границ ЕС за год выросло почти на 60%
- 15:07 12.08.2021
- Москва вошла в ТОП-3 городов с лучшей транспортной системой
- 15:01 12.08.2021
- Спецпроект акции «Миллион призов» открылся на сайте mos.ru
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать