Для поездки в Венгрию россиянам достаточно отрицательно ПЦР-теста

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте посольства Венгрии в Москве.

"В соответствии с поправками к распоряжению правительства Венгрии об ограничениях на въезд в страну, в качестве исключения из этих ограничений разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенным в России в течение 72 часов до въезда", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что обладателям отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации будут выдаваться только однократные туристические визы.