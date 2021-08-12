Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко

18:03

Фото Ивана Степанова



Заброшенное строение в Южном Бутово будет снесено до конца года - такие сроки работ по демонтажу здания обозначил депутат Государственной Думы РФ, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Бывшая диспетчерская стала объектом интереса парламентария после того, как к нему обратились жители микрорайона, ограниченного улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики с просьбой решить проблему, так как здание представляет опасность не только из-за ветхости, но и потому что является местом сбора неблагополучных компаний.

«Обсудив сложившуюся ситуацию с властями района, правоохранительными органами и местными жителями, мы пришли к консолидированному решению, что лучшим выходом будет ликвидация строения, ставшего точкой притяжения сомнительных компаний. Соответствующий запрос был направлен в Департамент городского имущества Москвы. Просьба жителей была услышана и вынесено постановление о сносе здания по улице Брусилова, д. 39», — отметил Романенко.

На сегодняшний день вокруг заброшенного строения установлено временное ограждение, которое в ближайшее время будет заменено надежным забором, также будут заколочены оконные проемы. Депутатом Госдумы поставлена задача перед ОВД по усилению контроля и прекращения доступа посторонних в строение.

Здание бывшей диспетчерской демонтируют до конца текущего года.